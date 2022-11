Peixe-remo encontrado no Chile tem fama de prever terremoto

Uma lenda japonesa diz que por onde passa, o peixe-remo atrai tsunamis, terremotos e ciclones, por isso é temido pelos pescadores e moradores das regiões costeiras.

A lenda ressurgiu no Japão em 2011, com o tsunami na ilha de Honshu, quando um peixe-remo foi encontrado morto após muitos anos sem ser visto na região. No país, ele é chamado de Ryugu no tsukai (mensageiro do palácio do deus do mar) e para os pescadores é prenúncio de mau agouro e de desastres naturais.

Uma das explicações dadas ao fenômeno é de que a lenda tem base científica, já que o peixe é encontrado nas profundezas do oceano e quando vem à superfície significa que há movimento intenso nas placas tectônicas. Nenhum estudo, porém, confirmou essa tese.

Na semana passada, um exemplar de 4,5 metros foi encontrado nas pedras da praia da ilha Talcán, no oeste do Chile. A espécie, maior peixe ósseo do mundo, pode atingir 17 metros de comprimento.

Acaso ou não, na manhã do dia seguinte, o país registrou um tremor de 5,3 graus na escala Richter na região central, a uma profundidade de 79 quilômetros .

Em julho deste ano também foi encontrado um exemplar da espécie de 5,8 metros. Na ocasião, a Rede Geocientífica do Chile disse que não há qualquer evidência de relacione a presença do animal aos terremotos.

Amostras do peixe foram coletadas pelos cientistas para tentar entender o motivo pelo qual os animais estão surgindo no litoral chileno, já que sua presença é bastante incomum no país.

