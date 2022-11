Jovem é parada em aeroporto após levar cinzas do namorado em lugar que você nunca iria imaginar

Sarah Button, como foi identificada uma jovem usuária do TikTok, de 23 anos, revelou que foi parada e detida por um período no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após o scanner do local detectar um objeto estranho em seu corpo, que posteriormente revelou-se ser um plug anal com as cinzas do namorado.

Segundo informações compartilhadas, o objeto sexual foi um presente que a jovem recebeu de seu antigo companheiro, que faleceu meses antes.

Em seu relato, a Sarah contou detalhes sobre como toda a situação embaraçosa no aeroporto aconteceu: “Eu expliquei o que era, mas havia uma funcionária idosa que não gostou muito da explicação. Sem falar que os funcionários do sexo masculino criticaram a ‘vulgaridade’ com que eu tentava me expressar. [...] Eles [os funcionários do aeroporto] colocaram eu e minha amiga de lado, sem muita explicação”, afirmou.

Ainda sobre a situação inusitada, Button contou que os seguranças do aeroporto retiveram seus passaportes e celulares e a obrigaram a ligar para o pai, solicitando auxílio do consulado australiano.

“Uma hora depois, um funcionário bem alto veio e nos fez assinar um documento estrangeiro com um texto super extenso e disse que se saíssemos pelas portas do aeroporto, iríamos para a cadeia”

Por que usar o plug anal com as cinzas do namorado?

Para a jovem, tal ideia é encarada como uma brincadeira, “sombria, mas engraçada”. “É muito legal poder levá-lo comigo para lugares que sempre sonhamos em ir. Minha vida mudou muito e eu gostaria que ele estivesse aqui para ver”. Sarah afirmou ainda que pretende utilizar o plug anal em dezembro, no show da banda de rock Bring Me the Horizon.

