Homem encontra cheque perdido de 4 milhões de euros e é recompensando com seis pacotes de doces

Um homem que encontrou um cheque no valor de mais de 4 milhões de euros (mais de 25 milhões de reais após conversão) ficou decepcionado com sua recompensa após realizar a boa ação de devolver o valor aos responsáveis.

O cheque milionário estava endereçado à marca de doces Haribo, conhecida em diversos países, inclusive no Brasil. Segundo o site The Mirror. Identificado apenas como Anouar G., é de Frankfurt, Alemanha e encontrou o papel em uma plataforma de trem, após ter ido visitar a mãe na cidade. O homem de 38 anos disse que ficou chocado quando viu o valor do cheque. “Havia uma quantia tão grande que eu nem conseguia pronunciá-la”.

O cheque no valor exato de 4.631.538,80 de euros (mais de 25 milhões em reais) havia sido emitido por um grupo de supermercados chamado Rewe para os fabricantes de doces Haribo, mas acabou sendo perdido na estação. Após Anouar achá-lo, ele entrou em contato com a empresa que deveria receber o valor e um advogado da marca retornou.

Segundo o site, o advogado não pediu o cheque de foto, mas pediu para ele destruir o papel e enviar uma fotografia comprovando em seguida. E assim ele fez. Alguns dias depois, ele recebeu uma caixa da empresa contendo seis sacos de doces da marca.

Anouar disse que não ficou impressionado com a atitude da empresa e acredita ter economizado milhões para a empresa. “Achei um pouco barato”, disse. Segundo o site G7, a empresa confirmou o episódio e respondeu o homem sobre o gesto: “Como era um cheque nomeado, ninguém além de nossa empresa poderia resgatar o dinheiro. Enviamos o nosso pacote padrão como agradecimento.”

