Francesa que perdeu nariz por causa de câncer tem novo órgão desenvolvido no seu antebraço; entenda

Uma francesa que perdeu o nariz por causa de um câncer teve um órgão semelhante desenvolvido no seu próprio antebraço e, inclusive, já recebeu o transplante. O caso aconteceu em Toulouse, na França, onde a tecnologia permitiu que a vida da paciente, que sofreu por anos sem as funções nasais, tivesse uma nova realidade.

Segundo reportagem do jornal “Evening Standard”, a paciente foi diagnosticada com câncer na cavidade nasal e recebeu o devido tratamento com sessões de radioterapia e quimioterapia. No entanto, ela perdeu boa parte do órgão e passou por várias tentativas de reconstrução, sem sucesso.

Tudo mudou quando a equipe médica usou a tecnologia de impressão 3D para criar uma nova cartilagem, que foi implantada no antebraço da mulher. Por dois meses, o novo nariz dela foi “cultivado”, usando um enxerto de pele de sua têmpora para cobrir o órgão. Quando estava pronto, em setembro passado, ela passou pelo transplante.

Cirurgiões especialistas em ouvido e nariz usaram microcirurgia para conectar os vasos sanguíneos do braço aos vasos do rosto e transplantaram com sucesso o nariz, graças às equipes do Hospital Universitário de Toulouse e do Instituto Claudius Regaud.

“Após 10 dias de hospitalização e três semanas de antibióticos, a paciente está muito bem”, disseram os médicos.

“Esse tipo de reconstrução nunca havia sido realizado em uma área tão frágil e pouco vascularizada e foi possível graças à colaboração das equipes médicas com a empresa Cerhum, fabricante belga de dispositivos médicos especializada em reconstrução óssea. Esta nova técnica também permite superar certas limitações apresentadas por outras técnicas”, destacaram os profissionais.

