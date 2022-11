Existem algumas maneiras de saber se seu número foi bloqueado no app de mensagens WhatsApp.

Como detalhado pelo blog do app, no entanto, a situação pode gerar um pouco de dúvida.

WhatsApp: Como saber se meu número foi bloqueado por alguém

Confira alguns detalhes importantes:

Você não vê mais as informações “visto por último” ou “online” na conversa.

Você não vê atualizações da foto do perfil desse contato.

Você verá um tique ao lado das mensagens enviadas para um contato que bloqueou seu número, mas nunca verá os dois tiques que indicam que a mensagem foi entregue.

Você não consegue fazer chamadas no WhatsApp para esse contato.

Se você notar todos esses indícios em relação a um contato, essa pessoa pode ter bloqueado você, mas existem outras possibilidades (que a própria pessoa saiu do app, por exemplo).

“Essa informação é intencionalmente ambígua para proteger sua privacidade ao bloquear alguém”.

Ainda de acordo com as informações, desse modo, não podemos afirmar por completo se seu número foi bloqueado por um determinado contato.

Com informações do blog do app