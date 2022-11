Vídeo mostra desespero de mãe ao salvar criança de ataque de cobra

Um acidente com uma cobra venenosa foi evitado por pouco e se tornou notícia recentemente. O caso acnteceu nos subúrbios do norte de Melbourne, na Austrália.

As câmeras de segurança gravaram o momento em que uma mãe se desespera ao perceber que uma cobra estava pronta para atacar seu ilho que brincava na piscina.

“Vi-o ela se erguer do chão porque tinha a forma de um ‘S’. Estava pronta, estava pronta para atacar”, disse a mãe, Danielle Vizzini, durante uma entrevista.

Danielle estava em seu quintal observando seu filho de dois anos nadar em uma piscina infantil quando viu uma cobra marrom se aproximar de forma agressiva.

É importante mencionar que a cobra marrom é extremamente venenosa, sendo a espécie responsável pelo maior número de mortes causadas por picadas de cobra na Austrália.

Veja o momento a seguir:

Não é o primeiro caso que se tornou notícia

Uma mãe já passou um momento aterrorizante ao defender suas filhas uma cobra marrom na porta da sua casa em Queensland, na Austrália.

As câmeras de segurança capturaram o momento em que a mulher age rápido e por pouco consegue afastar as duas crianças do ataque da cobra.

Relembre as imagens:

