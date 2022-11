Juntos até o fim: Idoso se recusa a abandonar esposa em incêndio e morre ao seu lado

Um incêndio em uma casa em New Melle, no Missouri, nos Estados Unidos, terminou em tragédia na última quinta-feira (10). Um casal de idosos de 84 anos de idade morreu em meio às chamas. O marido poderia ter se salvado, mas escolheu ficar ao lado da esposa.

A história foi reproduzida pelo “Extra”. De acordo com Andy Zerr, seu pai, Kenneth, se recusou a deixar sua mãe, Phyllis, sozinha cercada pelo fogo.

Phyllis sofreu uma queda no banheiro e não consegui se locomover. Como Kenneth não podia carregá-la para fora, decidiu ficar com a amada. Os dois eram casados havia 63 anos.

Em entrevista à emissora KSDK, afiliada da rede NBC, Andy citou uma gravação da conversa entre o pai e uma atendente do serviço de emergências. “A atendente estava ao telefone com o meu pai. Ele estava tentando ajudar a minha mãe a sair de casa, mas ficaram presos. A atendente mandou o meu pai sair de casa e o meu pai disse ‘Não vou deixar a minha esposa’. E ficou com ela. Até o fim”, explicou o rapaz.

Segundo a perícia, o fogo começou em um eletrodoméstico no porão e se espalhou rapidamente pela casa.

Já este homem escapou da morte pela sétima vez

Um homem que está no corredor da morte nos Estados Unidos há 25 anos escapou da execução pela sétima vez.

Conforme publicou o “Extra”, Richard Glossip teve a data de sua morte adiada agora para, no mínimo, fevereiro do ano que vem. Isso para que um tribunal possa considerar uma nova apelação de sua defesa.

O crime que originou a pena aconteceu no ano de 1997. O norte-americano foi considerado culpado pelo assassinato de seu ex-chefe e recebeu a pena de morte por pagar uma quantia a Justin Sneed, que também trabalhava no local, para matar a vítima.

Para o alívio de Richard, o governador de Oklahoma, Kevin Stitt, assinou uma ordem executiva adiando mais uma vez a execução, que deveria ocorrer em 21 de novembro.

