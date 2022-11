Jovem que economizou moedas para ir à Copa do Mundo abre ‘cofrinho’ e esse foi o resultado

Assistir a Copa do Mundo de pertinho é o sonho de muitos torcedores fanáticos. Contudo, os preços das passagens, estadia e do ingresso para assistir aos jogos nos estádios impede que ele seja realizado por uma parcela da população que não tem condições financeiras.

Mas um jovem decidiu tentar e começou a poupar dinheiro em um cofrinho para viajar até o Catar. Segundo o site El Heraldo de Mexico, ele decidiu guardar todas as moedas de 5 e 10 pesos mexicanos (aproximadamente 1,36 a 2,73 em reais) que tinha acesso.

Dois anos juntando moedas

Foram dois anos juntando moedas para viajar para a Copa do Mundo de 2022, que ocorre no Catar, país do Oriente Médio, entre o dia 20 de novembro e 18 de dezembro. O ‘cofrinho’ era uma espécie de galão, onde ele escreveu ‘Catar 2022′. Jorge Aguilar foi colocando todas as moedas que juntava no meio do caminho e depois postou em seu TikTok um vídeo onde finalmente contou quanto ele havia guardado. Para ajudar a contar as moedas guardadas por 24 meses, os parentes ajudaram, já que eram muitas. Assista ao vídeo a seguir:

Quanto ele conseguiu juntar?

Você já sabe que viajar para o Catar não é nem um pouco barato, mas será que o jovem conseguiu uma boa quantia? Depois de muito tempo contando e com a ajuda de parentes, ele somou o total de 32 mil pesos mexicanos (cerca de R$ 8.720,77) Quantia que não é suficiente para a viagem.

Mesmo com as expectativas frustradas, muitas pessoas elogiaram a iniciativa do rapaz pelo esforço para economizar. “Poupar é para um sonho e é isso que importa”, foi um dos comentários. Outro disse “Continue economizando para a próxima Copa do Mundo” e ainda “Se você já tem a passagem e hospedagem, isso será muito útil como dinheiro extra”.