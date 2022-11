Cliente se recusa a ceder mesa de restaurante para casal fazer sessão de fotos

Um usuário do Reddit usou a plataforma para desabafar, nesta sexta-feira (11), após uma situação incômoda enfrentada no restaurante. Por meio do usuário u/Kooky_Remove_3386, a pessoa de gênero não identificado iniciou o relato:

“Eu estava jantando com meu melhor amigo em um restaurante muito popular em nossa cidade. É um daqueles lugares cor-de-rosa, cheios de flores daquelas estéticas”, começou a história.

“Enquanto estávamos sentados jantando e cuidando dos nossos negócios, um casal vestido de noivos entrou. Eles estavam tendo seu dia após a sessão de fotos pelo centro da cidade, aparentemente, e pararam no restaurante para fotografar por causa da estética”, continuou.

Segundo o autor do relato, estava tudo bem com a presença do casal no local. O que o deixou irritado foi quando o fotógrafo pediu para ele e seu amigo (também de gênero não identificado no texto) a mover de assentos cerca de 15 minutos. O pedido ocorreu porque ali era o canto de mais destaque do estabelecimento.

Assento primordial

“Nós gentilmente recusamos porque já estávamos jantando, com uma mesa cheia de refeições. Além disso, o restaurante estava lotado, então apenas algumas mesas realmente pequenas estavam vazias para nos sentarmos”, disse o internauta.

Embora tivessem recusado, o fotógrafo insistiu que fizessem o favor aos noivos. Então o casal surgiu e começou a implorar aos clientes para cederem os assentos.

“Meu amigo e eu dissemos que entendemos que pode ser especial, mas este é um restaurante, eles não são donos do estabelecimento e não podem simplesmente fazer com que as pessoas movam os assentos assim”, desabafou.

De acordo com o relato, o noivo se descontrolou e gritou com eles, solicitando ao gerente que os movesse de lugar. O responsável pelo estabelecimento também recusou o pedido dos noivos e saiu em defesa da dupla de amigos, pois não iria mover clientes pagantes de assento para atender os noivos gratuitamente.

“A noiva ficou chorando e disse como não temos coração por arruinar seu momento e deixá-la chateada um dia após o casamento. Eles acabaram indo embora. Meu amigo e eu não sentimos vergonha pelo que fizemos, mas quando contamos aos nossos outros amigos, eles disseram que não tínhamos compaixão e era apenas um gesto legal que deveríamos ter feito para deixar alguém feliz” finalizou.

