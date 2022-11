Veja como estaria Daniella Perez, com 52 anos, se ainda estivesse viva Reprodução

Assassinada por Guilherme de Pádua, ex-ator e pastor falecido no último domingo (6) de um infarto fulminante, e tendo como cúmplice sua ex-esposa, Paula Thomaz, Daniella Perez, filha da autora global, Gloria Perez, completaria 52 anos em 2022, caso ainda estivesse viva.

Morta brutalmente, Daniella teve sua história relembrada depois de 30 anos, após a divulgação da série documental “Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez”, disponível no streaming HBO Max.

E como estaria a filha de Glória se estivesse viva atualmente?

Contando com tecnologia como seu aliado, Hidreley Diao trouxe uma reprodução de como seria a aparência física de Daniella. Ficou curioso? Veja a publicação feita no Instagram após o destaque. (Caso não consiga visualizá-la, não se preocupe e basta que acesse o link).

Como muitos possivelmente esperavam, além das milhares de curtidas, a publicação recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“A Dani continuaria linda! Esse caso me dói até hoje”;

“Parabéns pelo seu trabalho, certamente ela teria realizado os sonhos dela”;

“Continuaria linda”;

“Se não tivesse sido covardemente assassinada”;

“Linda como sempre, pena que foi embora tão nova”.

