Médium Vandinha Lopes revela como está Guilherme de Pádua após a morte

Conhecida por sua participação no programa “Os Paranormais”, do SBT, a médium Vandinha Lopes trouxe mais uma mensagem espiritual no Planeta Podcast e, desta vez, contou como se encontra Guilherme de Pádua, assassino condenado pela morte da atriz Daniella Perez, e que faleceu recentemente de um infarto fulminante.

No vídeo publicado no YouTube, os apresentadores questionaram a médium se Pádua havia tomado o “elevador para cima ou para baixo”, fazendo referência à crença religiosa de céu e inferno. E, como resposta, Vandinha disse que “para cima”, fazendo algumas ressalvas.

Em seu discurso, Lopes lembrou os últimos anos de vida do ex-ator e disse o seguinte: “De um ano para cá ele está muito inquieto, mostra ele muito aflito, com muitas insatisfações e muitas perturbações espirituais. Alguns dias antes do acontecimento [o falecimento] ele já vinha tendo vários conflitos e negatividades com ele mesmo”, afirmou.

“Hoje, ele se encontra em uma fase agressiva, conturbada, da mesma forma que vinha passando em terra [quando ainda estava vivo]”

Segundo relata a médium, Pádua está neste momento enfrentando um cenário de conflito, rodeado por três espírito obsessores — de acordo com o Espiritismo, são espíritos que se ocupam em prejudicar temporariamente a vida de determinadas pessoas — e um Mentor [anjo], que já vem tentando auxiliá-lo [Guilherme] há um ano.

Por sua vez, Vandinha explicou que Guilherme se encontra em uma espécie de “porteira” ainda decidindo qual seria seu destino decisivo após a morte.

