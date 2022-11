Influenciadora digital é presa na Tailândia após comer prato ‘exótico’

Influenciadora come morcego ensopado e acaba presa (Reprodução/ YouTube)

Uma influenciadora digital de gastronomia foi presa na Tailândia depois de comer um prático um tanto quanto “exótico”: um morcego ensopado.

De acordo com o “Extra”, Phonchanok Srisunaklua deletou o vídeo em que aparecia provando a “iguaria” e depoispediu desculpas por compartilhá-lo no YouTube. Nele, ela rasgava a carne cozida de um morcego-amarelo-asiático-menor, uma espécie protegida, mergulhado em uma sopa marrom com tomate cereja.

Era possível ouvir a influencer esmagando os ossos do mamífero depois de pendurá-lo pelas asas na frente da câmera. As cenas chocantes reacenderam temores relacionados à pandemia.

A polícia confirmou que Phonchanok foi presa na última quinta-feira (10) na província de Sakon Nakhon.

E por falar em influenciadora...

O depoimento de uma outra influenciadora digital sobre sua experiência com uma faxina contratada está viralizando nas redes sociais. Isso porque, ao chamar uma diarista, Brenda Luna teve diversos objetos limpos e novos jogados no lixo.

Ela contou aos seus seguidores no Twitter que a ideia era obter uma ajuda na bagunça de casa, mas que o serviço pelo qual pagou acabou se tornando uma verdadeira dor de cabeça.

“Chamei diarista pela primeira vez aqui pra minha casa, porque ela tava bagunçada e eu não tava dando conta. Simplesmente a moça tem a seguinte técnica de limpeza: tá fora do lugar, vou jogar fora. Mesmo se estiver limpo. Ela jogou meu edredom limpo fora, meu tênis, meu carregador, jogou milhões de peças de roupa minhas, desodorante novo, pantufas... Tudo. Só porque tava fora do lugar”, relatou.

Para não perder seus itens pessoais, Brenda precisou resgatar os sacos de lixo do prédio em que mora. “Agora me imaginem debruçada na caçamba de lixo do prédio pegando saco por saco de lixo, metendo mão em sujeira, só pra catar minhas coisinhas”, lamentou-se.

