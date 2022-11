Homem chama a polícia após seu irmão deixar os filhos em seu local de trabalho

Um relato chegou ao Reddit nesta quinta-feira (10), consequência de uma situação tensa vivenciada entre família. Por meio do usuário u/throwawy36222 na plataforma, um homem de 31 anos desabafou depois de seu irmão, de 36, deixar os filhos em seu local de trabalho.

“Meu irmão é um pai solteiro (viúvo) de 2 filhos (meus sobrinhos), ambos com menos de 10 anos. Ele costumava ter babás, mas desde que conheceu sua nova namorada parou de contratar qualquer ajuda porque sua parceira alegou que queria que as crianças se acostumassem com ela como a única mulher em sua vida (tipo... o quê?)”, iniciou o relato.

Desde então, o homem passou a pedir ao irmão que cuidasse de seus filhos quando estivesse fazendo alguma coisa. De acordo com o autor do relato, ele até o faria, mas seu trabalho exige muito de seu tempo. Contudo, o irmão se recusa a reconhecer.

Solicitação policial

“Dias atrás, ele ia almoçar com a namorada para conhecer as amigas dela e queria que eu ficasse com os meninos. Falei que tinha que trabalhar, mas me implorou para tirar o dia de folga. Recusei e fui ao trabalho”, escreveu o autor.

“Às 11h da manhã, um colega meu entrou no escritório e atrás dele estavam meus sobrinhos. Fiquei pasmo quando me disse que meu irmão os deixou para ficarem comigo. Eu estava em um estado de descrença, mas também furioso. Me senti preso e com medo de o meu chefe ver e me causar problemas. Eu não podia nem tirar uma folga por causa do quão ocupado eu estava”, desabafou.

Segundo o homem, ele ligou para a polícia e explicou todo o ocorrido. As autoridades forçaram seu irmão a comparecer no local para pegar seus filhos de volta.

“À noite, meu irmão ligou e começou a gritar comigo, me xingando de todos os nomes. Disse que não só arruinei seu encontro com a namorada e os amigos dela, mas também o fiz ter problemas com a polícia”, escreveu o homem.

“Nós não temos falado, mas a namorada dele está constantemente me envergonhando pelo que eu fiz, afirmando tratar as crianças melhor do que eu e sobre eu dever ter vergonha por isso”, finalizou.

Leia mais relatos: