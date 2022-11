Vídeo impacta ao mostrar sucuri dando abraço mortal em peixe de quase 2 kg

Recentemente o biólogo e guia, Lucas Barros, mostrou o momento em que flagrou uma cobra enrolada em um cascudo, um peixe de fundo que que pode atingir os 39 cm e pesar até 1,5 kg.

Agora, ele trouxe um vídeo que mostra o abraço mortal da anaconda que predou o peixe em um rio e ali mesmo aplicou a constrição que mata parando a circulação sanguínea e cardíaca da presa.

“Agora o vídeo da Sucuri-amarela (Eunectes notaeus) predando um Cascudo (Pterygoplichthys anisitsi)”, escreveu no Instagram.

Confira o vídeo que mostra a sucuri e o cascudo a seguir:

As sucuris-amarelas (Eunectes notaeus) são menores que a verdes, mas também entram para a lista entre as maiores do mundo.

Elas podem passar muito tempo dentro e ao redor da água, pois é nesse ambiente em que caça, se reproduz e faz suas tocas nesse ambiente.

Quando ataca, o bote da sucuri é potente e ela se enrola rapidamente em suas presas, que geralmente são peixes, répteis, aves e mamíferos de médio porte. Principalmente durante a época de reprodução, ela pode chegar a comer outras sucuris.

O pescador esportivo Luan Negrini, fez um registro de uma sucuri predando outra no município de Lucas do Rio Verde, no Estado de Mato Grosso e as imagens impressionaram.

Confira as imagens:

