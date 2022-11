VÍDEO: Cachorrinho atrevido ‘retruca’ a dona após receber bronca e viraliza nas redes sociais; veja

Um cachorrinho viralizou nas redes sociais depois que levou uma bronca de sua dona e, atrevido, ainda a respondeu de volta. Chamado de Otávio, o doguinho estava em cima da cama com um cesto de lixo e ainda “retrucou” ao ser repreendido (veja abaixo).

O cachorrinho “blogueiro” mora com a sua família, em Goiânia, e tem uma página no Instagram em que sua dona, Fernanda, costuma postar suas artes. No vídeo que viralizou, ela percebeu que o animal estava muito quieto e decidiu checar o que ele fazia no quarto. Chegando lá, o flagrou com o cesto de lixo em cima da cama.

“Bonito, muito bonito. Isso é certo, Otávio?”, disse a tutora, enquanto o cachorrinho não aceitou a bronca e tratou logo de retrucar a dona. A publicação já soma mais de 22 mil curtidas.

Apesar de chamar a atenção do cachorrinho, Fernanda acaba se derretendo por ele, que deita na cama e acaba ganhando muito carinho. “Que saudade eu estava de você...eu te amo”, se declarou a tutora.

Reencontro emocionado

A história de amor entre uma cachorrinha e seu dono causou comoção nas redes sociais. Tudo começou quando a vira-lata passou 20 dias na porta do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, em Salvador, na Bahia, esperando pelo seu tutor, que recebia cuidados médicos no local. O reencontro entre eles foi filmado e logo viralizou na web (veja abaixo).

A história ganhou destaque após uma reportagem do “Jornal da Manhã”, da TV Bahia, afiliada à Rede Globo, que mostrou a cachorrinha esperando pelo seu dono nem frente ao hospital. Mesmo com algumas tentativas, ela não deixava o estacionamento do local. Assim, a equipe da unidade sempre levava o homem para vê-la enquanto esteve internado.

A vira-lata mostrou muita persistência e só saiu de lá acompanhada pelo dono, que recebia tratamento para alguns ferimentos nas mãos. Ele recebeu alta e um vídeo com o reencontro deles foi publicado no Tik Tok no domingo (6). A publicação já conta com mais de 342 mil curtidas e 6,6 mil comentários.

