Traída por 15 anos, mulher revela lista de itens que mostram que seu parceiro é infiel

Infelizmente, não são incomuns os casos de infidelidade de casais, não é mesmo? E, trazendo um pouco de sua história de vida, o relato de uma mulher, cuja identidade foi preservada, repercutiu entre os internautas, após ela revelar que foi traída durante 15 anos e como superou tal situação.

Separada já de seu antigo companheiro, a escritora anônima, que se classifica como uma mulher forte, capaz e inteligente, disse que o questionou centenas de vezes se tinha algum tipo de aventura amorosa, inclusive, a mesma pergunta foi feita pela terapeuta de casal que ambos visitavam, tendo sempre uma resposta negativa.

No entanto, embora tenha negado a todo o momento, as suspeitas foram confirmadas, depois que ela resolveu contratar um investigador particular, trazendo todas as provas que necessitava para acabar de vez com as dúvidas e romper o relacionamento.

Mulher dá dicas de como descobrir que está sendo traída

Considerando já a traição que foi vítima algo do passado, hoje ela compartilha uma lista com indícios de que uma pessoa está sendo traída. Confira abaixo:

A pessoa chega em casa com outro perfume;

Não quer que você o toque ou fazer sexo;

Os hábitos de uso do celular mudam, não só com alterações sobre notificações, como também evitam que o parceiro veja o que está fazendo;

A pessoa começa a ir bastante para a academia;

Troca constantemente de peça íntima (para além do comum);

Não demonstra interesse em você ou em compartilhar detalhes de sua vida;

É comum não atenderem o telefone quando estão fora de casa;

A pessoa começa a chegar tarde em casa e te exclui de grupos de amigos em comum;

A mudança frequente na forma de se vestir e no visual também podem ser um indício;

Para muitos pode parecer estranho, mas, para a mulher, que o parceiro deixe de roncar também é um indício.

Com Meganoticias.

