Uma funcionária de uma rede famosa de fast food chamada Carina Angelica foi ao TikTok para revelar as coisas irritantes que os clientes costumam fazer ao pedir comida no drive-thru.

Ela disse: “Coisas que incomodam os funcionários do McDonald’s”.

No vídeo, Carina mostrou um cenário que costuma acontecer com os clientes da rede, como detalhado pelo site The Sun.

Carina, a funcionária, disse: “Olá, bem-vindo, como posso ajudá-lo?” quando o cliente parou no drive-thru.

Ela foi recebida com silêncio e depois de alguns segundos sem resposta disse novamente “Oi, bem-vindo”.

Só depois o cliente disse agressivamente “Olá, olá?! Alguém vai me ajudar?” ao que Carina respondeu “Sim, oi bem-vindo”.

Mas, embora o cliente estivesse desesperado para fazer o pedido, ele disse “Na verdade, preciso de um segundo”.

Embora isso (clientes grosseiros) incomode muito os funcionários, há outra coisa que os clientes fazem que também acham irritante.

‘Trabalho em um fast food e tem uma coisa muito chata que os clientes sempre fazem’; é enfurecedor

Na ilustração, o outro cliente então passou para a próxima janela e Carina leu seu pedido para confirmar.

Na sequência, ele disse que estava errado, no entanto, acabou repetindo o mesmo pedido.

Em outro caso, demostrado na história, Carina confirmou o pedido, mas o cliente estava no telefone e não se concentrava, então murmurou e pagou.

Mas quando o funcionário entregou o recibo, o cliente reclamou que o pedido não estava completo.

Objetivo era mostrar que existe clientes desatentos (que não escutam) e irritantes constantemente.

O vídeo de Carina viralizou nas redes sociais, pois rapidamente acumulou quase 150 mil visualizações.

Muitos outros funcionários da rede se identificaram com Carina e aproveitaram os comentários para expressar isso.

Com informações do site The Sun