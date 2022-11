Se você já trabalha, possivelmente deve ter escutado alguma vez a expressão “vestir a camisa”, não é mesmo? Mas, há algum limite para isso? Se este questionamento te deixou curioso, saiba que a história de Rachel Wallace, uma mulher de 39 anos, trabalhadora de um petshop de Oldham, na Inglaterra, repercutiu internacionalmente e surpreendeu sua chefe. Vamos entender melhor?

De acordo com informações do portal Meganoticias, Wallace fez uma tatuagem trazendo o desenho de um cachorro, o mesmo que aparece no logo do estabelecimento em que trabalha.

Para a trabalhadora, essa foi uma forma não só de demonstrar seu amor pelos animais, como também de lembrar seu vínculo com a empresa.

Detalhes da tatuagem de Rachel

Na imagem compartilhada nas redes, pode-se conferir o cachorro chamado “Boo” com um osso. O desenho foi tatuado na perna esquerda de Wallace, que complementa dizendo: “Acho que agora minha perna é parte do meu currículo”, afirmou.

Para 'mostrar' que ama seu emprego, trabalhadora faz esta tatuagem e surpreende chefe

Surpreendida com a iniciativa de sua colaboradora, Fern Gresty, a superior de Rachel, disse: “Ela é a tosadora de cães mais dedicada e temos o privilégio de ter seu trabalho conosco para mimar os cães em Cheshire. [...] Pessoalmente, estou admirada com sua dedicação e muito orgulhosa de saber que o negócio que criei significa tanto para outras pessoas quanto para mim”.

Mas e você, teria coragem de fazer algo do tipo pelo seu trabalho?

