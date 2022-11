Onça-pintada mata sucuri de cerca de 4 metros para ensinar filhote a caçar no Pantanal

Voltou a viralizar nas redes sociais um vídeo que mostra uma onça-pintada matando uma sucuri de cerca de 4 metros para ensinar filhote a caçar no Pantanal.

O registro foi feito no Rio Piquiri, em Porto Jofre, no Pantanal Mato-grossense, de acordo com informações do site G1.

No vídeo, registro em maio deste ano, a mãe onça aparece na água com a cobra morta na boca.

Cleyson Athaide, responsável pelo registro, contou que ele e os amigos estavam em um barco a caminho de uma pousada da região.

Logo depois, se depararam com a onça e o filhote em cima de uma barranco, às margens do rio.

Em seguida, a mãe onça resolveu agir e mostrar ao filho como se caça. Ela capturou uma sucuri que estava às margem do rio e voltou para mostrar ao filhote. Confira registro:

Imagens mostram força de onça-pintada ao arrastar sucuri ainda viva no Pantanal

Em outro registro impressionante, um vídeo mostra a força de uma onça-pintada ao arrastar uma sucuri aparentemente ainda viva no Pantanal.

O registro, feito próximo do Parque Estadual Encontro das Águas, foi compartilhado no Instagram por @ailton_lara.

Na sequência impressionante, é possível ver o momento em que o animal arrasta a cobra aparentemente ainda viva.

“Nossa armadilha fotográfica com sensor de movimento filmou essa onça pintada arrastando uma sucuri aparentemente ainda viva”, detalhou.

O vídeo também viralizou nas redes sociais recentemente. Confira publicação: