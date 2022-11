Influenciadora contrata diarista e se arrepende: ‘jogou meu edredom limpo fora’

O depoimento de influenciadora digital sobre sua experiência com faxina contratada está viralizando nas redes sociais: ao chamar uma diarista, ela teve diversos objetos limpos e novos jogados no lixo.

Brenda Luna contou aos seus seguidores no Twitter que a ideia era obter uma ajuda na bagunça de casa, mas que o serviço pelo qual pagou acabou se tornando uma verdadeira dor de cabeça.

“Chamei diarista pela primeira vez aqui pra minha casa, porque ela tava bagunçada e eu não tava dando conta. Simplesmente a moça tem a seguinte técnica de limpeza: tá fora do lugar, vou jogar fora. Mesmo se estiver limpo. Ela jogou meu edredom limpo fora, meu tênis, meu carregador, jogou milhões de peças de roupa minhas, desodorante novo, pantufas... Tudo. Só porque tava fora do lugar”, relatou a influenciadora.

Não teve jeito para Brenda: para não perder seus itens pessoais, ela precisou resgatar tudo dos sacos de lixo do prédio em que mora. “Agora me imaginem debruçada na caçamba de lixo do prédio pegando saco por saco de lixo, metendo mão em sujeira, só pra catar minhas coisinhas”, lamentou-se.

“Como alguém vê um carregador novinho e um fone de ouvido intacto e pensa ‘eh lixo’? Como alguém vê esse edredom que eu literalmente só usei uma vez e pensa “é lixo”?”, questionou Brenda.

Em meio a tanta frustração, ela tentou se consolar com a qualidade da limpeza. “Pelo menos a casa tá um brinco”, admitiu. Mesmo assim, resolveu reclamar com a empresa que contratou para obter o serviço de limpeza doméstica.

“Liguei pra empresa que contratei e avisei. Agradeci, mas disse que eu tive que catar tudo no lixo. Olhem aí uma grande parte do que ela jogou”, disse, postando uma foto.

Alguns seguidores questionaram o motivo da diarista estar organizando itens fora do lugar, mas Brenda explicou que o serviço contratado incluía limpeza e organização, postando um vídeo da conversa que teve com a empresa.

“Eu sabia que tava bagunçada, sabia das minhas limitações. Paguei um dinheiro grande, sabe? Tô muito feliz que minha casa tá limpa, mas ainda tem coisa minha no lixo, infelizmente”, lamentou-se.

