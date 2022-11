Cachorrinho ‘força’ adoção após receber carinho de desconhecidos; veja vídeo

Você possivelmente já deve ter assistido diversos vídeos em que pessoas adotam um pet, não é mesmo? Mas e o contrário, quer dizer, situações em que um mascote “dá início” a um processo de adoção involuntário?

Se o questionamento deixado acima te deixou curioso, saiba que essa foi justamente a situação que ocorreu com um casal e que o registro viralizou no TikTok, ultrapassando 12 milhões de visualizações.

Em espanhol, o vídeo começa com a legenda: “Vimos um cachorrinho lindo na rua, fizemos carinho e isso aconteceu”.

Coloque estas notícias em sua lista de leitura:

Como se pode notar, o doguinho não só salta a janela do carro, como também aproveita a oportunidade para se acomodar no banco traseiro do veículo, possivelmente esperando que o levem embora.

Não foram revelados detalhes se o casal de fato adotou o animal, mas se depender dos usuários da plataforma de vídeos isso com certeza acontecerá. Eles aproveitaram ainda a oportunidade para deixar diversos comentários, dentre eles:

“Eu quando me dão um pouquinho de afeto”;

“Se adotou sozinho”;

“Diga-me que vocês não o deixaram”;

“Agora vocês têm um cachorrinho novo”;

“Os cachorrinhos por vezes escolhem seus donos”.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Veja abaixo o vídeo divulgado no TikTok. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

+ Gostou do conteúdo? Então, siga lendo estes: