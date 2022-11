Vídeo mostra cobra sucuri exibindo caça em rio

A natureza brasileira rende imagens que surpreendem o mundo todo. A cena da vez, é uma cobra sucuri exibindo sua caça em um rio.

O perfil no Instagram @peixeselvagem trouxe o flagra que mostra a maior cobra do país se alimentando de uma capivara que foi abatida.

É importante lembrar que a sucuri não é peçonhenta, ou seja, não possui veneno. Por isso, ela mata suas presas com um “abraço apertado”, chamado de constrição; a cobra aperta tanto sua o animal que interrompe o fluxo sanguíneo, cardíaco e respiratório.

Elas passam tempo no solo, árvores e água, seu lugar predileto para ficar a espreita esperando animais que chegam para se hidratar e podem virar refeição.

Veja a seguir como a sucuri exibe a capivara caçada no rio:

No Rio Dourados, no município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, um vídeo que mostrou como uma sucuri acabou sendo arrastada pela correnteza junto a sua presa também se tornou viral esse ano.

O biólogo Henrique Abrahão Charles, conhecido como o Biólogo das Cobras, publicou o vídeo em seu canal no YouTube e comentou o animal foi levado pela correnteza por não ter ancorado com sua cauda em uma superfície segura, o que significa que o galho ou pedra que estava agarrada acabou se soltando.

Relembre a seguir:

