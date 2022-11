VÍDEO: Homem come dez pimentas das ‘mais ardidas do mundo’ e bate o recorde mundial

O norte-americano Gregory Foster entrou para o Guinness World Records, o Livro dos Records, após comer dez pimentas do tipo “Carolina Reaper”, considerada a mais ardida do mundo, em apenas 33 segundos e 15 milésimos. O feito ocorreu no último dia 17 de setembro, mas foi divulgado nas redes sociais pela entidade nesta semana.

Conforme o Guinness, Foster já é um veterano nesse tipo de competição e, nove meses antes, já tinha levado um título por comer três pimentas da mesma espécie em 8 segundos e 72 milésimos. No entanto, dessa vez, ele se superou e conseguiu comer dez unidades.

Ele competiu contra Mitch Donnelly, que conseguiu comer apenas cinco pimentas enquanto o vencedor acabou com seu prato. Pouco tempo depois, ambos vomitaram e precisaram beber leite para suportar o ardor.

“A coisa boa sobre a [pimenta Carolina] Reaper é que o calor intenso não começa até cerca de 30 segundos”, diz o recordista. “Foi bem doloroso. Não vou mentir”, revelou ele, que tinha lágrimas nos olhos.

A pimenta do tipo “Carolina Reaper” aparece em um ranking, divulgado no passado pela empresa Pepper Head, como a mais ardida do mundo. Depois dela, são citadas as espécies “Trinidad Moruga Scorpion”, seguida por “7 Pot Douglah”, “7 Pot Primo” e “Trinidad Scorpion Butch T”.

Conforme o ranking, a “Carolina Reaper” é cerca de 200 vezes mais picante do que o popular jalapeño, que já deixa muita gente passando mal.

