A história de Blue, um cachorrinho simpático e fofo, passou por uma reviravolta recentemente. O que inicialmente parecia ser uma história assustadora, tornou-se em alívio para sua dona. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao caminhar com o cachorro Blue em um parque de cães local, Augusta passou por um momento de desespero. Algo aconteceu e a deixou bem preocupada.

Em dias comuns, Blue costuma correr e brincar com os outros cães à vista de todos presentes. Contudo, ao olhar em sua volta, Augusta perdeu o cachorro e não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum.

Mulher encontra seu cachorro ‘perdido’ abraçando estranho no parque e foi isto o que aconteceu (Reprodução/Instagram @blue.loyalaf)

“Eu o perdi de vista por alguns momentos no parque entre todos os outros cães”, disse Augusta ao The Dodo. “É bem grande e cheio de cachorros.”

Blue é encontrado – e bem localizado

Embora Augusta estivesse pensando em ter perdido o cãozinho, Blue não havia desaparecido. O pet simplesmente acreditava que outra pessoa no parque necessitava de sua atenção e resolveu dividi-la por alguns minutos.

Ao localizar um homem sentado sozinho no parque, Blue se aproximou. O cachorro sentou-se aos pés do homem e ficou por lá por algum tempinho. Assim que Augusta conseguiu encontrá-lo, viu seu animalzinho abraçado com o ‘estranho’ no parque.

Assista ao vídeo abaixo:

Embora não seja possível dizer o que exatamente chamou a atenção de Blue para o homem sozinho no parque, o animalzinho sabia que precisava compartilhar sua companhia. Nem que fosse por alguns minutinhos.

“Blue sempre encontra pessoas que precisam de um pouco de amor extra”, escreveu Augusta.

A sorte de ter um animal tão especial quanto Blue acompanha Augusta. A mulher sabe que seu cãozinho vai estar lá para ela e para os outros que, consequentemente, necessitarão de um carinho ao cruzarem seus caminhos.

Leia mais notícias sobre animais fofos: