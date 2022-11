Mulher afirma que ‘é uma pessoa má’ após dar este presente no aniversário de sua irmã

É comum que irmãos façam determinadas brincadeiras ou surpresas, não é mesmo? No entanto, a atitude da uma mulher repercutiu entre os internautas e dividiu opiniões sobre a forma como ela resolveu surpreender a irmã em seu aniversário.

Em sua publicação feita no Twitter, a usuária @Nbarbla78 escreveu: “Acabo de presentear minha irmã menor com este bolo. Sim, sou uma pessoa má”. Como se pode notar, o bolo vem acompanhado de um desenho com a frase em espanhol: “43 anos desde que a mamãe te encontrou no lixo”.

Acabo de regalar esta tarta a mi hermana pequeña.

Si, soy una mala persona. pic.twitter.com/NIdH4d8YjV — Natalia (@Nbarbla78) November 6, 2022

E o fio de publicações continuou, com a usuária da rede social afirmando também que deixou um post-it em cima da caixa que cobria a torta, com o texto: “Já é hora de que você saiba a verdade”.

Como indicado anteriormente, a iniciativa da mulher dividiu opiniões, recebendo diversos comentários, dentre eles:

“Sim, você é uma pessoa má. É muito duro, por mais que fosse verdade que a encontraram no lixo, que você escreva isso em um bolo. É bastante duro para que ela lembre”;

“Minha irmã me dizia que eu era adotado. Crueldade!

“Já sei o que dar de presente para o meu sobrinho”;

“Todos os irmãos foram encontrados no lixo, né? Amei esse bolo”;

“Você é uma pessoa linda, por lembrar daquele momento precioso em que sua mãe tomou a decisão de tirar sua irmãzinha do lixo”.

E você, o que achou da mensagem enviada pela mulher?

