Enem: MITOS e VERDADES sobre a REDAÇÃO

No próximo domingo, 13 de novembro, ocorre o primeiro dia do Enem. Agora divido em dois finais de semana, esta primeira prova conta com 45 perguntas de Linguagens e Códigos, 45 de Ciências Humanas, além de uma redação. E é neste exato momento que muitas pessoas acabam ficando com diversas dúvidas. Afinal, quais são os mitos e as verdades por trás da redação do Enem?

Você já deve ter ouvido na escola, no cursinho ou até mesmo de quem já fez a prova que existe algumas regras para seguir e se dar bem. Mas na verdade, conforme explicado pelo site Guia do Estudante, existem diferenças entre uma dica e uma regra.

Precisa ter quatro parágrafos

A primeira coisa que se pensa a respeito da redação é que ela, obrigatoriamente, precisa ter quatro parágrafos, mas isso não é verdade. É comum encontrar textos nota mil com três ou quatro parágrafos, mas não é uma regra. Milton Costa, professor de redação da Oficina do Estudante consultado pelo site, diz que isso ocorre pois o estilo da prova, que é uma dissertação, tem três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O candidato ainda pode acrescentar a proposta de intervenção (pedida no enunciado) no parágrafo de conclusão ou acrescentá-la ao longo do texto.

Só tome cuidado com um texto de parágrafo único, pois nesse caso existem penalidades. Faça uma divisão coerente.

Precisa ter título

Não, a redação do Enem não precisa ter título, mas caso tenha, a linha que ele ficará vai ser contada no número de linhas da redação como um todo.

“É difícil que a leitura de um texto não seja influenciada pelo título. Se ele é adequado e espirituoso, a influência é boa. Se é inadequado e improvisado (impertinente e supostamente espirituoso), pode pôr tudo a perder”, diz o professor ao site.

O professor também explica que o não impede de fazer um título e nem o leva em consideração na nota da prova.

Precisa citar um pensador famoso

Não é preciso treinar e se lembrar de alguma frase famosa para colocar na redação. Mas é preciso ficar nítido na escrita que o candidato tem facilidade com o tema ou com os textos e coletânea de referência, e isso consequentemente pode trazer alguma citação. Nesse momento é preciso ficar atento para não criar alguma citação que não existe ou dar os créditos para algum autor errado. Caso se lembre de trecho com exatidão, lembre-se de colocá-lo entre aspas.

“Se estiver apenas desfilando no texto, apenas para ‘cumprir tabela’, o candidato pode se dar muito mal. Sem contar a incoerência: o que essa citação está fazendo ali afinal?”, questiona Costa.

Precisa de uma proposta de intervenção

Sim. Conforme citado anteriormente, o enunciado pede que a redação se proponha a criar uma proposta sobre o problema apresentado. Caso não tenha, o candidatado não será desclassificado, mas ele vai perder 20% da pontuação por isso, pois é entendido que quem está redigindo não compreendeu a proposta.

Precisa respeitar os direitos humanos

A redação precisa respeitar os direitos humanos e caso isso não ocorra, algumas competências pedidas na redação são zeradas. Logo o candidato perde 200 pontos da quinta competência (proposta de intervenção), 200 da segunda competência (compreensão da proposta) e 200 da quarta competência (coerência). “Ou seja, além de ser antiético, a nota será baixíssima.”

Não pode usar referências populares

Assim como no caso das citações de autores famosos, as referências populares também podem acontecer caso tenha a ver com a proposta pedida. Porém, procure apresentar referências que realmente são de entendimento de um público geral e não algo muito específico. O professor pede cuidado também na citação de livros religiosos ou de autoajuda, já que uma dissertação se propõe a ser uma discussão racional.

Não pode copiar nada da coletânea

Mito, mas o Enem desconta o número de linhas citadas da coletânea do número de linhas que foram escritas no total, com isso, o candidato pode não atingir o número mínimo de linhas.

“Trechos de meia linha, linha inteira ou linha e meia não farão estrago algum a nenhuma argumentação se devidamente creditados, com aspas ou não. Mais do que isso, ou sem o devido crédito, é pedir para ser penalizado”.