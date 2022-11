Ela decidiu fazer uma torta ao pai, mas recusou-se a preparar para o marido

Uma mulher de 26 anos usou o Reddit para contar um episódio entre ela e o marido, de 24, depois de decidir cozinhar uma torta ao pai. Por meio do usuário u/Last-Advisor-3923 na plataforma, nesta quarta-feira (9), ela iniciou a história:

“Estamos fazendo o Dia de Ação de Graças na casa dos meus pais este ano. Sou uma ótima confeiteira e contei ao meu marido como estava planejando fazer e trazer uma torta de pêssego para meu pai este ano”, iniciou o relato na plataforma.

“A torta de pêssego será um pouco fora de época; é realmente mais uma torta de verão. Mas é a favorita do meu pai, então não me importo se vai ficar um pouco fora de temporada. Estou planejando fazer uma, de qualquer maneira”, continuou.

A recusa do preparo

De acordo com a mulher, o problema surgiu quando sentiu certa insistência do parceiro em relação a fazer sua torta preferida, da mesma maneira.

“Quando eu disse isso ao meu marido, ele respondeu: ‘Bem, desde que você esteja assando tortas, você tem que fazer a minha favorita: cereja’”, escreveu.

A mulher conta ter negado o pedido do companheiro, pois sua tia já estava encarregada de preparar as tortas de frutas. Neste caso, era só ele levar as frutas a ela que o homem teria seu sabor favorito preparado.

“Ele respondeu: ‘Ok, mas algo me diz que as tortas dela serão assadas congeladas ou feitas com recheio de torta enlatada. Por que você não pode fazer uma torta de cereja fresca enquanto está fazendo uma torta de pêssego fresca?’”, questionou à mulher.

“Eu disse a ele que não quero ofuscar minha tia e que só porque eu estava fazendo algo de bom para meu pai, não significa que eu deva a ele um favor semelhante. Mas [meu marido] está agindo um pouco chateado em relação a isso”, finalizou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Ela se recusou a parar de consumir alimentos não-saudáveis e explicou o motivo”

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.