Vídeo: piloto joga carro contra muro para tentar ultrapassagem durante corrida

Não, o vídeo que você vai ver a seguir não foi realizado em um simulador de corrida. A manobra aconteceu na competição Nascar, em corrida realizada em Martinsville, dois finais de semana atrás.

Ross Chastain é piloto da equipe Trackhouse e tentou uma manobra um tanto quanto ousada: ele jogou o carro que pilotava contra o muro para tentar ultrapassar os pilotos que estavam em sua frente e se classificar para a final. E ele conseguiu. Assista ao vídeo a seguir:

“Joguei muito NASCAR 2005 no GameCube com Chad (irmão) crescendo, e você conseguia se safar disso. Nunca soube se de fato funcionaria. Fiz isso quando tinha oito anos de idade. Coloquei na quinta marcha, perguntei na (curva) dois se precisávamos disso na última volta, e precisávamos”, disse o piloto.

Ele explica que na hora não sabia quem estava liderando e só tomou a decisão.

“Quando encostei na parede, basicamente soltei o volante. Só torci para não pegar o portão de acesso à curva 4 ou algo maluco. Mas estava disposto”, completou.

Após o feito, ele conseguiu ficar na frente de Denny Hamlin, com quem disputava uma vaga na decisão da competição que aconteceu neste final de semana.

A ousadia do piloto rendeu comentários vindos de grandes nomes da corrida, como do piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. “Esta é a melhor coisa do automobilismo em 2022! Todos fizemos isso nos videogames com (a configuração de) dano desativado. Nunca achei que pudesse se tornar realidade”, disse.

Em entrevista, o diretor da competição O’Donnell explicou que o movimento não fere as regras da competição e disse que, caso alguém queira tentá-la na próxima corrida, não será reprimido.

“Como tudo que você vê pela primeira vez, você tem que dar uma olhada. Tivemos algumas discussões internas sobre a manobra, e os ‘e se’. Está dentro das regras, e acredito que é assim que estaremos para Phoenix. E então é algo que podemos avaliar após o fim da temporada, comentou o diretor de operações.