VÍDEO: Cadela reencontra o dono após longa espera na porta de hospital na BA; cena emocionou a web

A história de amor entre uma cachorrinha e seu dono causou comoção nas redes sociais. Tudo começou quando a vira-lata passou 20 dias na porta do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, em Salvador, na Bahia, esperando pelo seu tutor, que recebia cuidados médicos no local. O reencontro entre eles foi filmado e logo viralizou na web (veja abaixo).

A história ganhou destaque após uma reportagem do “Jornal da Manhã”, da TV Bahia, afiliada à Rede Globo, que mostrou a cachorrinha esperando pelo seu dono nem frente ao hospital. Mesmo com algumas tentativas, ela não deixava o estacionamento do local. Assim, a equipe da unidade sempre levava o homem para vê-la enquanto esteve internado.

A vira-lata mostrou muita persistência e só saiu de lá acompanhada pelo dono, que recebia tratamento para alguns ferimentos nas mãos. Ele recebeu alta e um vídeo com o reencontro deles foi publicado no Tik Tok no domingo (6). A publicação já conta com mais de 342 mil curtidas e 6,6 mil comentários.

As imagens, que logo viralizaram, mostram a alegria da cachorrinha ao ver o homem, que seria um andarilho que saiu de São Paulo e segue com destino a Pernambuco.

Os internautas se derreteram pela cena. “Lembrei do filme ‘Sempre Ao Seu Lado’.. os animais são maravilhosos mesmo”, escreveu uma seguidora. “Isso que é amor verdadeiro, e saber que tem tanta gente que abandona e maltrata um anjo desse”, disse outra.

“Que ele [dono] possa recuperar o mais rápido possível pra continuar cuidando da sua amiguinha. Que lindinha”, destacou mais uma. “Amor verdadeiro sem querer nada troca, melhor que muitos seres humanos”, ressaltou mais um internauta.

