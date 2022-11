Resistência, vira-lata que ficou ‘esperando’ por Lula em Curitiba, será levada para Brasília

Uma história com final feliz: a cadelinha Resistência, encontrada no acampamento Lula Livre, saiu das ruas de Curitiba, em 2019, em direção ao Palácio da Alvorada, a partir de 2023.

A cachorra se tornou uma espécie de Cinderela do mundo animal com toda essa reviravolta. Com a vitória de Lula nas eleições, Resistência se junta a Paris e, juntas, seguem para Brasília após a posse do presidente eleito, em 1º de janeiro do próximo ano.

Cachorrinha vira-lata que ficou 580 dias 'esperando' o presidente ser solto em 'acampamento Lula Livre', irá morar no Palácio da Alvorada!



"Resistência" foi adotada por Janja e Lula em 2019 e terá direito a um gramado enorme, piscina e vista panorâmica! 🥹❤️ pic.twitter.com/k0y8cCjCQA — POPTime (@siteptbr) November 5, 2022

A história do pet comove: ela ficou ao relento no acampamento, durante o período em que Lula ficou preso em Curitiba. Rosângela Lula da Silva, a Janja, se comoveu e resolveu adotar a cadelinha, que já tinha o nome atual, dado pelos militantes que a alimentavam no local.

Ao ser solto, Lula também ficou encantado pela cachorra e adotou Resistência. Paris, sua irmã mais velha, também foi adotada por Janja em outra ocasião.

Janja, esposa do presidente eleito Lula, com as cachorras Resistência e Paris (Foto: Reprodução/Twitter)

“Essa cachorrinha faz parte da família agora. Ela ficou 580 dias lá na vigília, em Curitiba, sofrendo, dormindo no frio, passando necessidade. Depois a Janja levou ela para casa, cuidou dela. Agora ela está aqui comigo. O nome dela é Resistência”, disse o presidente eleito aos seus seguidores nas redes sociais, em abril de 2020.

A cachorra foi notada no acampamento Lula Livre desde a primeira semana em que este foi montado em frente à Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná, onde Lula cumpriu sua pena.

“Alguém dos metalúrgicos disse que ela foi recolhida nas ruas do bairro Santa Cândida, onde corria o risco de ser atropelada numa via rápida”, contou um colunista do portal Diário do Centro do Mundo.

Meses depois, foi levada para São Paulo pela nova tutora e ganhou um “banho de loja”: vacinas e pet shop, para fazer jus à sua nova vida.

