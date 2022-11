Imagens flagram momento íntimo entre casal de onças no Pantanal e registro inédito viraliza na web; assista

Imagens flagraram um momento íntimo entre um casal de onças no Pantanal.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram pelo fotógrafo especializado @ailton_lara.

No registro, é possível ver o casal Ruxu e Noca, na praia do ponto certo, rio piquiri.

“O amor está no ar! Casal de onça pintada Ruxu e Noca na praia do ponto certo, rio piquiri. Vídeo feito durante um monitoramento que fiz para a @pantheracats no passado. A natureza em seu curso natural”, escreveu na postagem.

A postagem rapidamente se tornou viral e gerou inúmeras dos usuários impressionados. Confira registro:

Vídeo capta momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal

Em outro registro impressionante, um vídeo captou o momento em que ariranhas põem uma onça-pintada ‘para correr’ na mesma região.

O registro, feito próximo do Parque Estadual Encontro das Águas, também foi compartilhado no Instagram por @ailton_lara.

“Na época da seca no Pantanal muitos animais se concentram ao longo de rios, baias e lagoas. Por conta da grande biodiversidade de espécies de animais, a atenção fica redobrada pelos mais vulneráveis neste cenário de grande importância ecológica, sendo que um depende do outro para manter o ecossistema equilibrado”.

“Esse vídeo foi feito enquanto eu e alguns turistas estrangeiros navegávamos pelo Rio São Lourenço, próximo ao Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato-grossense, região do Porto Jofre”, detalhou na postagem. Confira vídeo: