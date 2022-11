Ela se recusou a parar de consumir alimentos não-saudáveis e explicou o motivo

Uma mulher de 20 anos usou o Reddit nesta terça-feira (8), para relatar um ocorrido na casa em que está morando. A jovem alugou um quarto na casa de um casal com filhos para facilitar seu período na faculdade. Desde então, tem vivido debaixo do teto do casal e mais duas crianças.

“Tenho um contrato com os pais que são donos da casa e lhes pago o aluguel.

Eles têm dois filhos de 9 e 6 anos”, escreveu ela, por meio do usuário u/Visual_Wonder6402 na plataforma.

“A mãe, que chamaremos de ‘Carla’, 35, é uma daquelas da [vida fitness] do Instagram. É obcecada por comida orgânica e vida saudável. Não há nada de errado com isso. Inclusive, é a vida dela”, disse a jovem na postagem.

De acordo com o relato, o problema começou quando Carla pediu para a autora parar de consumir comidas não-saudáveis.

“Ela disse que as crianças veem minha besteira na geladeira ou no freezer (de qualquer forma, eu mantenho não perecíveis no meu quarto) e querem comer e imploram para comprar as mesmas na loja. Além disso, falou sobre serem birrentos na hora das refeições e que querem comida como a minha”, contou.

Recusa do pedido

A jovem relatou que poderia viver um pouco mais saudável, mas este não seria um assunto da conta de Carla. Segundo ela, a mulher está sendo irracional ao pedir para evitar suas besteirinhas.

“Me recusei a parar de comprar comidas não-saudáveis e Carla fez uma ‘brincadeira’ dizendo: ‘Oh, bem, vou despejá-lo em um piscar de olhos se encontrar alguém que não tente meus filhos com porcarias”’, desabafou a autora do relato.

Segundo o texto, Carla afirmou à jovem que estava fazendo um favor a ela ao solicitar o corte em besteiras.

