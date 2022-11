Caso de homem que abusou de menor em ônibus tem brutal desfecho após detenção

Nos últimos dias, Bogotá, capital da Colômbia, viveu um cenário conturbado, após diversas manifestações que pediam justiça depois que uma adolescente, de 17 anos, denunciou ter sido abusada quando viaja em um transmilênio, ônibus que integra o sistema de transporte do país vizinho ao Brasil.

Atenção: queremos alertá-lo que o conteúdo a seguir trará detalhes de situações de violência, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Segundo detalha o portal El Heraldo de México, no dia em que a vítima foi atacada, o criminoso a abordou com uma faca e a obrigou a descer do transporte, não só roubando seus pertences como a violentando sexualmente.

Após as prévias investigações, a polícia finalmente conseguiu deter o suposto abusador, que havia sido encaminhado para um centro de detenção local, sob as acusações de acesso carnal violento e roubo agravado. No entanto, horas depois de dar entrada no espaço prisional, o sujeito foi encontrado morto na cela em que ocupava.

Aproveite a oportunidade e confira também estas seguintes notícias de nosso site:

Agora, o Ministério Público colombiano informou que já instaurou uma “investigação urgente” para esclarecer a morte do suposto abusador da menor, que foi achado morto dentro das instalações do Estado.

Importante: por se tratar de uma pessoa menor de idade e vítima de violência, reiteramos que a identidade da adolescente permaneceu em sigilo durante toda a notícia.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso site: