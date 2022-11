Apresentadora de programa mexicano teve uma experiência paranormal em sua antiga casa

No programa Ventaneando, da TV mexicana, viveu-se o arrepiante dia dos mortos e tanto os apresentadores, como os convidados contaram as experiências paranormais que puderam presenciar em suas vidas. Pati Chapoy, apresentadora do programa, contou sua experiência paranormal.

Muitos artistas relataram experiências estranhas em suas casas ou locais de trabalho. No dia dos mortos, muitas vezes ocorrem várias situações que ameaçam a tranquilidade das pessoas e geram medo total nos mexicanos, especialmente. Abaixo, alguns relatos que o nosso parceiro Publimetro compartilhou.

Desta vez foi a vez de Rodrigo Dávila, cantor do grupo “Motel”, que é filho da apresentadora e jornalista Pati Chapoy, confessar que há muito tempo morava em uma casa onde aconteciam coisas sobrenaturais durante a madrugada. “Quando eu era menino e estudava à noite para o dia seguinte, o rádio da casa de baixo tocava sem ninguém ligá-lo”, disse ele.

Após ouvir a experiência do filho, a apresentadora contou que em uma ocasião, ela e o marido viram a porta do quarto deles se abrindo sozinha e sem sinal de vento. E ainda continuou dizendo que não era a única coisa que vivia naquela residência. “A coisa mais aterrorizante que nos aconteceu naquela mesma casa, ao amanhecer, meu marido e eu dormindo na cama, a porta do quarto se abre, ninguém entra e uma presença é automaticamente sentida”, disse Chapoy.

O dia dos mortos transcende o tempo

Este programa serviu também para recordar os entes queridos de uma forma especial. Dia dos Mortos, uma celebração da memória e um ritual que privilegia a memória sobre o esquecimento. É uma tradição mexicana que transcende o tempo.

Todos os anos muitas famílias colocam oferendas e altares decorados com flores cempasúchil, papel picado, caveiras de açúcar, pão morto, toupeira ou algum prato que seus parentes gostassem a quem a oferenda é dedicada e, como nos tempos pré-hispânicos, é colocado incenso para aromatizar o lugar.