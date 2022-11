A verdade sobre vídeo que mostra cobra píton que engoliu jacaré completamente

A autópsia que mostra como fica o estômago de uma cobra píton que engoliu um jacaré inteiro se tornou viral nas redes sociais recentemente.

No Twitter, o estudante de ciências biológicas na Universidade Federal de Goiás (UFG) Matheus Reis, trouxe em seu perfil “Legião Escamada”, usado para a divulgação científica sobre répteis, uma explicação sobre as imagens.

“Necropsia de Python bivittatus que predou um aligator. Estudos mais recentes mostram que as grandes serpentes costumam se alimentar de presas menores, mas em uma frequência maior. Digerir presas grandes e extremamente desgastante para o animal, podendo levá-lo ao óbito”, escreveu.

Nos pântanos de Everglades, na Flórida, as pítons estão acabando com o reinado dos jacarés, que se tornaram suas presas. A cobra é uma espécie invasora e sua caça é autorizada, já que está causando desequilíbrio no ecossistema e coloca espécies em perigo de extinção.

Por mais que sejam nativas do sudeste asiático, elas chegaram na Flórida por conta do comércio de animais de estimação e acabaram soltas em parques e áreas verdes em Everglades por seus donos ou após desastres naturais que devastaram bairros.

