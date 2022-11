Uma funcionária de uma rede famosa de fast food revelou como é interagir com os clientes e parece que todos dizem as mesmas coisas.

No TikTok, Abbie Selby, de 20 anos, compartilhou um vídeo ilustrando a situação, como detalhado pelo site The Sun.

A primeira cliente irritante é uma mulher de meia-idade, que exige falar com o gerente porque suas batatas fritas estão frias.

E trabalhar no drive-thu não é melhor, pois ela mostra a imagem de um homem em um carro gritando porque o local não tem nenhum milk-shake no momento.

Ainda pior do que os clientes reclamando são os clientes que tentam conversar com enquanto ela está simplesmente fazendo seu trabalho.

Trabalhadora revela ‘comentário brega’ sempre dito por cliente irritante e viraliza na web

Segundo o site, Abbie adicionou uma foto de outro perfil e escreveu: “Sem açúcar, você é doce o suficiente”.

E não são apenas os adultos que podem ser exigentes, as crianças costumam reclamar do número de brindes que podem receber.

Além disso, os casais de meia-idade estão sempre reclamando do volume da música na cadeia de fast-food: “Abaixe a música, não é uma boate”.

Ainda de acordo com as informações, as pessoas foram rápidas em compartilhar seus pensamentos sobre o vídeo, escreveu um; “Não se esqueça ‘SUA MÁQUINA DE SORVETE NUNCA ESTÁ FUNCIONANDO’.”

Com informações do site The Sun