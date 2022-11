Mulher mais alta do mundo viaja de avião pela primeira vez; veja como isso foi possível

Mulher mais alta do mundo viaja de avião pela primeira vez (Reprodução/ Instagram @rumeysagelgi)

Rumeysa Gelgi, de 25 anos, considerada a mulher mais alta do mundo, viajou pela primeira vez de avião. Para isso, foi preciso que algumas adaptações fossem feitas, mas, no final, deu tudo certo.

A jovem embarcou em um voo de 13 horas de Istambul, na Turquia, para São Francisco, nos Estados Unidos. A tripulação da Turkish Airlines precisou remover seis fileiras de assentos a fim de acomodar a jovem deitada.

O voo ocorreu no dia 30 de setembro, mas só agora viralizou.

“Uma jornada impecável do início ao fim... esta foi minha primeira viagem de avião, mas certamente não será a última... um sincero agradecimento a cada pessoa que fez parte disso”, escreveu ela em seu perfil no Instagram. Confira o registro:

A jovem aparece no livro dos recordes, o Guinness Book of World Records, por sua altura de aproximadamente 7 pés - ou 2,15 metros. Ela é portadora de um distúrbio genético raro que causa crescimento rápido, conhecido como síndrome de Weaver.

E por falar em recorde...

O agricultor Derek Ruthruff, que vive em Charlotte, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, cultivou uma abóbora gigante, que entrou para o Guinness World Records como o vegetal do tipo mais pesado. Segundo a entidade, o fruto pesou 47,4 quilos, o correspondente a cerca de oito abóboras de tamanho médio.

Ruthruff contou que plantou a abóbora botanicamente classificada como Cucurbita moschata em 15 de abril deste ano, a partir da semente de um exemplar que pesava 25,1 quilos. Assim, ele fez a polinização manualmente após três meses.

O recorde foi reconhecido no último dia 10 de outubro por representantes da “Great Pumpkin Commonwealth”, uma organização internacional que estabelece regras e padrões para quem tem o hobby de cultivar abóboras.

