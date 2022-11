Gerente diz que estagiária deveria ser grata por trabalhar mais que os outros após jovem negar tarefas excessivas

Uma jovem de 17 anos desabafou no Reddit, após um episódio em seu ambiente de trabalho. Em posição de estagiária em um aeroporto, ela conta que tem habilidades que nenhum outro estagiário tem e acaba se sobrecarregando com mais tarefas.

A jovem revelou que seu estágio deveria contemplar todas as áreas do aeroporto, mas é colocada apenas na bilheteria por conta de sua habilidade.

“Eu disse várias vezes que este não é o acordo que fiz com eles e não me importo de me sentar lá quando necessário. Mas não devo ficar lá todos os dias enquanto outros estagiários podem ir aos portões. A gerência não faz nada”, iniciou o relato nesta segunda-feira (7), por meio do usuário u/idkisq.

“Minha gerente disse que eu deveria ser grata por poder fazer mais do que os outros e não deveria me gabar. No dia seguinte, passei por um turno inteiro de emissão de passagens novamente e quase tive um colapso mental”, continuou.

Mudança no quadro

Ao questionar a gerente se poderia fazer outra atividade no dia seguinte, sua chefe repetiu o discurso de que deveria ser grata por poder fazer mais que os outros estagiários. Além disso, a jovem foi acusada de ser irritante com seus pedidos.

Embora sua solicitação tenha sido negado, a autora do relato conta ter se recusado a ficar na emissão de bilhetes porque não fazia parte de seu estágio.

“Ela não esperava minha reação e continuou me dizendo para apenas fazer meu trabalho, pois também sou funcionária. Disse a ela que ‘a emissão de ingressos é parte do meu emprego e se ela quisesse que eu ficasse lá, estou esperando meu salário de funcionário, porque não estou mais sentado lá como estagiária’”, contou.

Depois do episódio, o turno da estagiária foi mudado ao perceberem que ela não realizaria mais a tarefa anterior. “[A gerente] continua me olhando feio e disse ao meu supervisor que sou idiota por me recusar a fazer meu trabalho”, finalizou.

