Estranha aparição: locutora vê algo paranormal após tirar uma foto em antigo palácio

Kate Langbroek e sua amiga Tash no momento em que tiveram um encontro com suposto fantasma/ Instagram

A apresentadora de rádio australiana Kate Langbroek postou em seu Instagram um evento paranormal que aconteceu com ela em sua nova casa na Itália. A comunicadora estava se mudando para um espaço com mais de 800 anos.

Segundo a mídia local, a protagonista do canal de notícias Hit Network mudou-se para o país com o marido e os filhos, depois de encontrar o lugar dos seus sonhos para morar.

A jornalista de 58 anos decidiu tirar férias para poder apreciar um local histórico da bota europeia, em um antigo palácio localizado em Bolonha.

No entanto, um pequeno encontro imediato a assustou e a fez questionar sua permanência na estrutura arquitetônica histórica. Isso aconteceu na hora de tirar uma foto para divulgar o local.

A selfie reveladora

Juntamente com uma amiga, decidiu ir visitar e dar uma volta pelos corredores deste castelo. Lá, Langbroek tirou uma selfie com sua companheira. Assim que capturaram o momento, Kate e sua amiga Tash, perceberam que não estavam sozinhas.

Uma figura estranha, que lembra um fantasma, por parecer estar coberta de lençóis no rosto, apareceu no espelho atrás delas. As duas mulheres ficaram atordoadas porque alegaram que a imagem não estava lá quando se olharam no espelho.

Veja a aparição com o zoom na imagem.

No texto que acompanhava a publicação, a locutora dizia: “Está em um antigo palácio. Alguns deles construídos durante o século 14 e há três espelhos gigantes do século 18 no salão. Eu disse a Tash (sua amiga): ‘Acho que se eu me virar rapidamente posso ver o passado neste espelho’”.

Ele então acrescentou: “nós rimos e decidimos tirar uma selfie para ver se alguma coisa aparecia. Olhe por cima da minha cabeça, o que é isso?”.

A locutura foi questionada pelos seguidores, pois alguns não acreditavam. Diante disso, ela sustentou que não era uma “brincadeira”, mas um fato real.