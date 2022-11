“Ele tem medo de morrer”, revelou astróloga em previsão anterior sobre Guilherme de Pádua

Diversos astrólogos, videntes e tarólogos trouxeram previsões sobre o futuro de Guilherme de Pádua, assassino condenado pela morte da atriz Daniella Perez, filha da autora global, Glória Perez, que faleceu no dia de ontem (6), após um infarto fulminante.

Morre Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez

Com leituras feitas após o lançamento do documentário “Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez”, da HBO Max, que revisitou todo o crime que comoveu o país, uma das análises que mais repercutiu foi a de Monica Buonfiglio, que trouxe na época, através de um vídeo publicado no YouTube, detalhes do mapa astral de Pádua e o que supostamente poderia acontecer com o ex-ator, que antes de seu falecimento se tornou pastor.

Durante sua explicação no vídeo, Monica afirmou que Guilherme poderia deixar o país, após a repercussão negativa para si que o documentário trouxe. De toda forma, embora não tenha assegurado diretamente que o ex-pastor poderia morrer, a astróloga destacou que ele tinha bastante medo de morrer.

Confira também estas notícias:

Um ponto curioso sobre o falecimento de Guilherme de Pádua e que repercutiu entre os internautas é que o ex-ator morreu justamente na data que marca o retorno de Glória Perez, em 1995, como autora da novela Explode Coração, após o crime que impactou sua vida e a de sua família.

Mas, voltando à leitura do mapa astral feita por Monica Buonfiglio, se você ficou curioso e quer conferir todos os detalhes, basta que assista a seguir o vídeo divulgado no YouTube (Se não conseguir visualizá-lo, clique no link).