A maior cobra venenosa do mundo é morta por criança de 8 anos com mordidas

A Índia é o país no qual mais pessoas morrem por picadas de cobra no mundo e em seu território está a maior cobra venenosa do planeta. Trata-se da cobra-rei, que pode chegar a medir até 5,85 metros e com apenas uma picada possui veneno suficiente para matar um elefante.

Recentemente, uma história se tornou viral ao mostrar como uma crianca de oito anos reagiu ao ser picado por uma cobra dessa espécie.

O indiano identificado como Deepak, matou uma cobra adulta depois de morde-la em legítima defesa após ser atacado. O caso aconteceu em Pandarpadh enquanto a criança brincava do lado de fora da casa da sua família.

Depois de levar a picada, a cobra se enrolou em seu braço e Deepak só queria se livrar dela. Foi então que ele começou a morde-la.

“A cobra enrolou em minha mão e me mordeu. Ele estava com muita dor. Como o réptil não se mexeu quando tentei me livrar dele, mordi com força duas vezes. Tudo aconteceu em um instante”, disse Deepak, segundo o Infobae.

Após o incidente, os pais do menino o levaram para um hospital, onde o mantiveram sob observação e constataram que a cobra deu uma “mordida seca “, o que significa que ela não liberou nenhum veneno.

As picadas secas são frequentemente administradas por cobras adultas que têm controle total sobre a implantação do veneno de suas glândulas. Elas geralmente ocorrem quando a cobra está tentando alertar ou assustar os animais, em vez de matá-los.

É importante recordar que em 2019 mais de 85% das mortes por ataques desse tipo são registradas naquele país. O estudo mencionou que das 63.000 pessoas estimadas que morreram por picadas de cobra em 2019, 51.000 dos casos foram registrados na Índia.

