Mulher revela mudança radical para nunca mais precisar lavar louça em casa

Embora haja quem ame, nem todos gostam do momento de ter que lavar a louça, não é mesmo? E uma destas é Rebecca Cubberly, uma mulher de Telford, localizada na Inglaterra, que revelou uma mudança radical em sua casa em determinados momentos para que não precisasse ocupar seu tempo em higienizar itens como, por exemplo, pratos após as refeições.

Para quem está curioso, Rebecca contou em entrevista que adotou em sua casa o papel alumínio para todas estas ocasiões. Basicamente, ela forra o balcão de sua casa com papel alumínio e coloca a comida sobre.

“Gostamos de refeições exigentes e assim fica mais divertido e a limpeza depois foi ótima, tive de limpar uma faca e uma tábua de cortar”, afirmou.

Para facilitar ainda mais seu processo de limpeza, Cubberly explicou que prepara suas refeições em uma fritadeira elétrica, algo bastante comum em diversas residências ao redor do mundo.

Questionada sobre o impacto ambiental que o alto consumo deste produto poderia gerar, Rebecca, que vive com o esposo e os filhos, explicou que os recicla, ela também destacou: “Vamos tentar com muitas coisas diferentes, como pizza, quando estamos tomando chá ou quando não estou com vontade”.

Embora dedicasse cerca de 30 minutos do seu dia para limpar a mesa e lavar os itens, o que para muitos pode ser pouco tempo, para Cubberly, este pode ser um intervalo investido em outras iniciativas, dentre elas a possibilidade de descansar mais.

E você, o que acha desta ideia?

