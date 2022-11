Ela se recusou a comparecer à festa de 30 anos do irmão morto e explicou o motivo

“Meu irmão mais velho morreu de câncer quando eu tinha sete anos. Ele tinha 12 anos na época. Foi meu primeiro melhor amigo e, quando criança, foi incrivelmente traumático vê-lo se deteriorar e eventualmente morrer”, este foi o início do relato de uma mulher de 23 anos no Reddit, nesta quarta-feira (2).

De acordo com a mulher, ela precisou de anos de aconselhamento e lidou com muita depressão na adolescência. Uma forma com a qual a mãe da jovem tentou resolver a situação foi comemorar o aniversário do rapaz todos os anos para continuar com a memória vida.

“Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer um pedido normal e uma coisa legal de se fazer, mas é incrivelmente difícil para mim e pode fazer minha saúde mental piorar”, disse ela, por meio do usuário u/BooksNFudgecake na plataforma.

Comemoração do aniversário de 30 anos

Segundo o relato, a jovem prefere lembrar de seu irmão em particular, apenas acendendo uma pequena vela em seu aniversário. Foi uma das coisas que, inclusive, já revelou à mãe.

No dia anterior à publicação da história, sua mãe apareceu com um bolo de aniversário e velas para o filho falecido, dizendo à jovem que ela teria de participar cantando parabéns.

“Então ela falou que para o seu 30º aniversário faria uma grande festa e convidaria todos os nossos familiares e amigos. Não quero ir, mas sei que ela vai ficar furiosa e me criticar para todo mundo que conhecemos”, desabafou a jovem.

“Desde a primeira vez que informei a ela sobre não querer mais sair para comer, minha mãe disse que eu estava sendo horrível e eu não se importava com meu irmão. Isso realmente doeu e me fez questionar se deveria obedecê-la. Os amigos da família começaram a se esfriar comigo também”, finalizou.

