A verdade sobre o vídeo que mostra macacos unidos contra cobra píton que atacou

O vídeo que mostra o momento impressionantes em que macacos se unem contra unma cobra píton que atacou um deles se tornou viral novamente nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver como a cobra se enrola em um primata enquanto um grupo ao seu redor tenta impedir o ataque investindo na serpente, segundo o The Times Of Bengal.

A gravação que voltou a se tornar viral é de 2019 e foi gravado no caminho de uma montanha em Prachuab Khiri Khan, na Tailândia.

Um idoso local também tentou intervir batendo na cobra com um pau, sem sucesso. A espectadora Supattra Pranimit estava passeando pelo local e notou o grande grupo de macacos.

Ao tentar ver mais de perto o que acontecia, ela encontrou a cobra estimada em 3 metros de comprimento.

Confira o vídeo que mostra a batalha por sobrevivência entre a píton e os macacos:

Os macacos se defendem em grupos e a Scentific Reports usou um vídeo para demonstrar isso. No registro, uma jiboia de mais de dois metros ataca um macaco-prego do bando em uma área de natureza conservada em Guanacaste, na Costa Rica.

Com as imagens foi possível identificar que o macho alfa, a fêmea alfa e outra fêmea adulta iniciaram ataques físicos, com mordidas e golpes para soltar um filhote do ataque e levá-lo para um local de segurança.

Os outros macacos do grupo também ajudaram e usam sons durante e após o ataque para intimidar o reptil.

Veja a seguir:

