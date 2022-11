Vídeo mostra cobra caninana perseguindo para atacar

Mais um vídeo que mostra uma caninana, uma das cobras mais rápidas do Brasil, surpreendeu ao mostrar como este animal pode fazer jus à fama de bravo. Ela pode chegar a alcançar 2,5 metros de comprimento.

No canal do YouTube IZAIAS EM AÇÃO NA SELVA, o registro mostra como a cobra não se acovarda e parte para o ataque com seus movimentos característicos; o corpo em formato de “s” saindo do chão, o rabo se movendo rapidamente e botes para afugentar a ameaça.

Confira o ataque da caninana a seguir:

Além de assumir essas posturas, a caninana também infla o pescoço para parecer maior do que realmente é e intimidar seus oponentes. Por isso, muitas pessoas acreditam que ela é uma espécie peçonhenta, mas na verdade ela não possui veneno.

Assim como as sucuris ou jiboias, a caninana aplica a constrição, apertando suas presas até que a circulação de oxigênio e sangue seja interrompida. Logo, ela os engole rapidamente e pode chegar a comer os animais ainda vivos.

