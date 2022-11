Momento horrível em que trabalhador de cozinha é flagrado usando utensílio para limpar o sapato; assista

Imagens de revirar o estômago parecem mostrar um funcionário de uma rede famosa de fast food limpando o sapato com um utensílio de cozinha.

O funcionário foi pego aparentemente dando uma boa esfregada na sola com o que parece ser uma espátula, como detalhado pelo site The Sun.

Momento horrível em que trabalhador de cozinha é flagrado usando utensílio para limpar o sapato

O registro foi feito na filial do Ards Shopping Center em Newtownards, County Down, na Irlanda do Norte.

O flagra foi compartilhado no TikTok com a legenda “Acho que vou passar” e acabou viralizando rapidamente entre os usuários.

Os internautas ficaram enojados com o que viram, com muitos prometendo nunca mais comer na rede.

Uma pessoa comentou: “Literalmente não comeria lá se você me pagasse”.

Outro disse: “Eu costumava ir lá o tempo todo. Nunca mais vou chegar perto”.

Enquanto um terceiro, que viu o lado engraçado, escreveu: “O segredo do molho é finalmente revelado”.

Outros foram rápidos em defender o membro da equipe, insistindo que “obviamente” lavariam o item depois.

“O que quer que eles usem seria 100% limpo e depois higienizado, então não há nada de errado com isso”, disse outro.

Ainda de acordo com as informações, a empresa de fast food foi contactada para comentar o caso. Confira registro:

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Com informações do site The Sun