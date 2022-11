9 fatos paranormais dentro do set mais assustadores que os próprios filmes de terror

Filmes de terror são feitos para serem aterrorizantes. No entanto, às vezes o verdadeiro horror acontece nos bastidores. O BuzzFeed selecionou alguns momentos de dar frio na espinha só de ler.

Confira 10 dos encontros paranormais mais assustadores que os membros do elenco e da equipe disseram ter experimentado em sets de filmes de terror:

1. A primeira vez que o elenco de Annabelle: De Volta Para Casa se reuniu no set, as luzes se apagaram e não acenderam até que os atores perguntaram: “Annabelle, você está aí?”. Quando as luzes voltaram, Mckenna Grace, de 12 anos, teve uma forte hemorragia nasal.

2. Ainda no set de Annabelle, um banco de piano se movia sozinho ao redor da réplica da sala de artefatos dos Warrens. Ele se moveu durante a noite em várias ocasiões, apesar do fato de o aparelho estar trancado.

3. Acreditava-se que a série Além da Imaginação colocava uma maldição em suas estrelas levando a mortes misteriosas. Isso culminou quando um acidente de helicóptero no set da adaptação cinematográfica matou o ator Vic Morrow e dois atores mirins.

Após o acidente, o vice-presidente da Warner Bros, John Silvia, criou um comitê para elaborar regulamentos de segurança para todos os aspectos da indústria cinematográfica.

4. Durante as filmagens de Invocação do Mal, a atriz Vera Farmiga começou a ver um misterioso trio de marcas de garras em todos os lugares, da tela do computador na própria coxa.

5. De acordo com a lenda urbana, o espírito de Heather O’Rourke, a atriz mirim que estrelou Poltergeist, assombrou o set de Ghost. O filme foi filmado no mesmo estúdio em que Heather gravou Poltergeist.

6. Um incêndio acidental no laboratório de processamento destruiu grande parte do filme do remake de A Profecia, incluindo a cena que revela a identidade do anticristo. A cena da marca de nascença teve que ser totalmente refeita.

7. Durante as filmagens de A Casa do Diabo, o elenco e a equipe ficaram no Yankee Pedlar Inn, supostamente assombrado, e eles “iriam e filmariam esse filme de terror satânico nas proximidades, mas as coisas mais estranhas aconteceriam no hotel”.

A experiência inspirou o diretor Ti West a voltar ao hotel e fazer um filme sobre ele, o Hotel da Morte.

8. Durante as filmagens de Invocação do Mal, Vera Farmiga acordou repetidamente entre 3 e 4 da manhã – a hora das bruxas – que também é o período em que a bruxa do filme morre.

9. Algumas semanas depois de filmar Invocação do Mal, o ator Joey King acordou coberto de hematomas inexplicáveis, o que também aconteceu com a mãe de seu personagem no filme. O problema desapareceu no final da produção e nunca mais voltou.