VÍDEO: Atriz viraliza após contar na TV como teve uma barata viva retirada de seu ouvido

Atriz Bárbara Puntel, de 40 anos, contou na TV que teve barata viva retirada do ouvido aos 19 anos e ficou traumatizada (Reprodução/Instagram)

A atriz Bárbara Puntel, de 40 anos, viralizou nas redes sociais depois de contar no programa “Que história é essa Porchat”, do GNT, como teve uma barata viva retirada do ouvido quando tinha 19 anos (assista abaixo). Na época, ela estava grávida de oito meses da primeira filha, quando passou a sentir um incômodo e procurou um otorrinolaringologista. Ao ser examinada, ela teve o inseto retirado.

Na entrevista, Bárbara contou que ficou muito assustada quando o médico perguntou se ela queria saber o que estava causando a dor no ouvido direito dela.

“Ninguém falou para mim que tinha alguma coisa dentro no ouvido, não. [...] Pelo amor de Deus, doutor, eu tô gravida, tenho síndrome do pânico, já tô passando mal, não quero ver”, lembrou ela sobre o diálogo que teve com o profissional de saúde.

No entanto, ela estava acompanhada pela avó, que também se espantou ao ver o inseto vivo depois de ser retirado do ouvido dela. “É uma barata. Uma barata francesinha”, disse a mulher.

O relato a atriz foi compartilhado nas redes sociais e logo viralizou. “Que isso? Jesus, melhor dormir agora com algodão nos ouvidos...aff”, escreveu uma seguidora. " Tem coisas que só acontecem com você”, destacou outra.

Pânico de baratas

Em entrevista ao site UOL, a atriz revelou que, desde o episódio, desenvolveu um “pânico de barata”. Ela diz que, ao longo da vida, já quebrou várias vassouras para matar os insetos.

“Recentemente eu descobri que quem quer ser vegana não pode matar barata. Então, eu estou em um momento muito difícil. Eu matava todas as baratas e agora eu estou repensando”, revelou ela.

A atriz também contou que passou por exames recentes que confirmaram que ela perdeu parte da audição do ouvido direito em função de um tumor benigno. No entanto, não ficou confirmado se ele tem alguma relação com a barata invasora.

