Se você já trabalhou no varejo antes, saberá que lidar com clientes às vezes pode ser bastante desafiador.

Uma funcionária do McDonald’s, Cienna Swann , foi ao TikTok para revelar como é realmente trabalhar para a rede popular.

Ela revelou as coisas mais irritantes que os clientes sempre dizem, como detalhado pelo site The Sun.

Cienna revelou que recebe clientes de todas as idades no trabalho - com os jovens sempre dizendo a mesma coisa estranha e os idosos sempre tendo a mesma reclamação comum.

Além disso, ela afirma que as mulheres de meia-idade costumam ter um pedido semelhante - para falar com o gerente.

Cienna revelou as coisas comuns que ela ouve, sendo a primeira: “Obrigado, *com uma piscada*” - ao lado de uma foto de um jovem atraente posando.

Além disso, Cienna compartilhou uma imagem de uma mulher com cara de brava com o texto: “Isso tudo é errado e frio, posso falar com o gerente agora?”.

Trabalhadora revela as coisas mais irritantes que os clientes sempre dizem: ‘estou farto dos mesmos comentários grosseiros’

Não só isso, muitas vezes Cienna ouve os clientes dizerem cosias: “Sem educação alguma”.

O que é pior, ela afirmou ouvir os clientes reclamarem: “Você é estúpida, não sei por que você ainda trabalha aqui. Isso está tudo errado”.

O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e deixando os usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, os demais funcionários do McDonald’s se identificaram com o vídeo e foram rápidos em expressar isso nos comentários.

I work at McDonald’s & these are the annoying things that customers always say https://t.co/y7EonjHWWt — Fabulous (@Fabulousmag) November 2, 2022

Com informações do site The Sun