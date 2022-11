Pássaro rouba ponto eletrônico de repórter ao vivo; assista

Um repórter da CHV Notícias, do Chile, foi “assaltado” ao vivo na última quarta-feira (2). Ele estava falando aos telespectadores quando teve seu ponto eletrônico roubado por um pássaro.

A ave - uma maitaca - pousou no ombro do jornalista, tirou o ponto eletrônico da orelha dele e saiu voando. No momento, o profissional falava justamente sobre um caso de roubo em Santiago, capital do país.

Assista à cena inusitada aqui:

#CHVNoticias | Insólito robo de loro a un periodista del equipo de CHV en vivo



“Estávamos fazendo uma transmissão para o jornal do meio-dia e, no meio do ao vivo, senti uma presença bem próxima de mim, no meu ombro. Percebi que era uma maitaca”, afirmou o repórter “assaltado”, Nicolás Krumm, segundo o “Extra”.

O repórter continuou: “Tentei avisar o cinegrafista porque é meio pitoresco. Acho que meu aparelho auditivo chamou sua atenção. Devia continuar falando, porque estávamos ao vivo. Então o papagaio pegou o meu aparelho e o levou embora. Era um assunto sério, preferi continuar falando”.

Mais tarde, o equipamento foi recuperado.

Susto nas águas

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o exato momento em que uma mergulhadora se prepara para entrar no mar e algo muito assustador acontece.

Nas imagens, é possível ver a mulher descendo a escada de uma lancha para mergulhar. Ela aproxima o rosto da água e de repente volta para o barco, enquanto uma mancha branca começa a crescer na água. Um tubarão-tigre aparece, então, com a boca aberta, pronto para dar uma mordida daquelas.

Felizmente, tudo não passou de um grande susto, e os mergulhadores acabaram entrando nas águas do oceano momentos depois. Que coragem!

Assista ao registro assustador aqui:

